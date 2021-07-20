القبض على متسللين اثنين حاولا اجتياز حدود سوريا مع العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين حاولا اجتياز حدود سوريا مع العراق غربي محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اشرت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية عن وجود تحرك لشخصين في الجانب السوري يحاولان اجتياز الشريط الحدودي باتجاه الأراضي العراقية، تم على اثرها توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبإسناد قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ ونصب كمين محكم لهما قرب قرية جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى والقاء القبض عليهما، وتبين انهما يحملان الجنسية السورية".



وأضافت الخلية، ان "المتسللين جرى تسليمهما للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".