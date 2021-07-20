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الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكوادر الصحية سجلت 8922 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت، أن "مجموع الوفيات اليومية بلغ 59 حالة وفاة، فضلا عن شفاء 7613 مصاب".


وأشارت الوزارة الى، ان "مجموع الذين تلقوا اللقاح 1184145".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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