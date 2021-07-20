الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكوادر الصحية سجلت 8922 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت، أن "مجموع الوفيات اليومية بلغ 59 حالة وفاة، فضلا عن شفاء 7613 مصاب".



وأشارت الوزارة الى، ان "مجموع الذين تلقوا اللقاح 1184145".