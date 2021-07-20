هجوم بالسكين على الرئيس المؤقت في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 يوليه 2021

هاجم مسلّحان، أحدهما يحمل سكيناً، رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو لمناسبة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء. وتم نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى، بحسب المراسل. وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصاً آخر أصيب".

