شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4516 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 4516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات في البلاد إلى 517ر1 مليون حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 5240 حالة تعاف جديدة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 444ر1 مليون شخص.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و844 حالة، بعد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة.

تجدر الاشارة إلى أن الحكومة منعت دخول المسافرين من ثماني دول، في ظل ارتفاع أعداد حالات الإصابة، بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى، في محاولة لمنع الانتشار المحلي للسلالة.