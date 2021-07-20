زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

20 يوليو , 2021



أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​، يأن ​زلزالا​ بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل ​بابوا غينيا​ ​الجديدة​.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 163 كم جنوب شرقي مدينة لورينغاو في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تحذر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من موجات ​تسونامي​.

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