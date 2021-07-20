الصحة تصدر بيانا بشأن فقدان طفلة حديثة الولادة في مدينة الطب

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "تناقلت العديد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبرا عن فقدان طفلة حديثة الولادة من إحدى مستشفيات مدينة الطب، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة مع ذوي الطفلة من قبل الجهات الأمنية المختصة تم العثور عليها قرب المستشفى وسيتم كشف تفاصيل ملابسات الحادثة ومن قام بهذا الفعل بشكل متعمد".وطالبت الوزارة، القوات الامنية بـ"تحديد الفاعل وبسرعة وعرضه على الرأي العام والمطالبة بعقوبات قاسية".

وتابعت، "نهيب بجميع وسائل الاعلام اعتماد الدقة وعدم نشر الاخبار من غير مصادرها الرسمية".

