تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها"، مشيرة إلى ان "عملية إلقاء القبض تمت وفقاً لإخبار من قبل احد المواطنين، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مسنود بالجهد الاستخباري لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، وبعد التحري وجمع المعلومات بوقت قياسي تم تحرير المختطفة من منطقة جرف النداف والقبض على اثنين من الخاطفين".وأضافت القيادة اللى أن "الخاطفين تم تسليمهما مع المخطوفة إلى جهة الاختصاص اصولياً".

واشارت الى أن "قوة من اللواء الرابع للفرقة ألقت القبض على اثنين من المتهمين في منطقة كسرة وعطش، ضبط بحوزتهما مسدس صوتي محور وبندقية كلاشنكوف"، لافتة الى أن عملية إلقاء القبض تمت خلال إحدى الممارسات الأمنية اليومية عن طريق التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص".

وبينت أن "المتهمين تم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

