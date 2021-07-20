بالفيديو.. أساطير ريال مدريد يصطفون لاستقبال رونالدينيو قبل 'الكلاسيكو الأسطورية'

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الاثنين قبل المباراة الاستعراضية، تم استقبال الأسطورة البرازيلية بحرارة من قبل مجموعة من زملائه السابقين وخصومه، مثل ديكو ولويس فيجو وإيكر كاسياس وروبرتو كارلوس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وستضم المباراة أيضًا عددًا من الأساطير الآخرين مثل ريفالدو وجيزكا مينديتا وخوسيه أمافيسكا وخوان بابلو سورين.

ولعب بعض اللاعبين لكلا الفريقين، مثل لويس فيجو ولويس ميلا وألفونسو بيريز وخافيير سافيولا وميجيل سولير وداني جارسيا، حيث أن الثلاثة الأوائل من المقرر أن يلعبوا مع ريال مدريد، بينما سيلعب الثلاثي الأخير لبلوغرانا.

سيكون إيكر كاسياس ضيف الشرف، في إطار دوره الجديد كسفير لمؤسسة ريال مدريد، بعد اعتزاله كرة القدم قبل عامين.