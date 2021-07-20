"كورونا" يحرم نائبة جمهورية من حسابها بـ"تويتر" مؤقتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق "تويتر" مؤقتا حساب النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، بعد أن شاركت معلومات مضللة بشأن "كورونا" واللقاحات.

وبحسب ما قاله متحدث باسم تويتر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن "جرين" لن تتمكن من التغريد عبر الموقع لمدة 12 ساعة بسبب سياسة الشركة ضد الأشخاص الذين يشاركون معلومات مضللة بشكل متكرر.

والنائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا تايلور جرين لديها سجل من الخطابات المثيرة للفتنة.

وصنفت المنصة الاجتماعية تغريدتين لجرين بـ"مضللة" خلال الأيام الأخيرة، وحال واصلت مشاركة معلومات غير صحيحة عن فيروس كورونا عبر حسابها على "تويتر"، قد يتم وقف حسابها بشكل دائم.

ويأتي تعليق حساب جرين بشكل مؤقت في وقت اتخذ فيه البيت الأبيض موقفا صداميا مع منصات الشبكات الاجتماعية بشأن انتشار ادعاءات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا المستجد مع تزايد حالات الإصابة في شتى أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق من العام، جرى تعليق حساب مارجوري لمدة 12 ساعة على تويتر بعد تغريدات تناولت حديث عن المؤامرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا.

لكن تويتر صنف التغريدات بأن "هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات موضع خلاف، وأنه لا يمكن الرد على تلك التغريدة، أو إعادة التغريد بها، أو حتى ضغط (إعجاب) عليها بسبب خطر العنف".