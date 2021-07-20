الإمارات تدين بشدة "هجوم السوق" بالعراق: عمل إجرامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا مزدحما في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن قتلى وإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وأشارت إلى رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وعاشت مدينة الصدر الضاحية الشرقية لبغداد أجواء حزينة للغاية بعد هجوم "داعشي" استهدف سوق الوحيلات ما أدى إلى مقتل عشرات القتلى والمصابين.

وأعلن تنظيم (داعش) الإرهابي، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أن الهجوم نفذه (انتحاري) يدعى (أبو حمزة العراقي) فجر نفسه وسط جموع الشيعة بمدينة الصدر.

وبحسب آخر الإحصائيات غير الرسمية، التي نقلتها مصادر عراقية لـ"الخليج 365"، فإن نحو 34 قتيلاً سقطوا جراء الانفجار بينهم 5 أطفال و13 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 60 جريحاً.

بدوره، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه على خلفية تفجير الصدر.

وقد أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها للتفجير الإرهابي في مدينة الصدر شرقي بغداد.