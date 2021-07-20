الاستخبارات الإسرائيلية: نتعرض لتهديدات سيبرانية وسنواجهها بالرد الملائم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، تامير هايمان، من أي هجمات إلكترونية ضد بلاده، مؤكدا أنها ستواجه بالرد الملائم.

وأضاف هايمان خلال مؤتمر "السايبر الوطني" في جامعة تل أبيب: "كل من يهاجم إسرائيل، سواء من الجو، البحر أو اليابسة أو حتى عبر السايبر يجب أن يفهم حجم المخاطر التي يضع نفسه بها. فكما باتوا يفهمون مرة تلو الأخرى كل هجوم سيواجه بالرد الملائم".

وأشار إلى أنه "في إطار العملية العسكرية الأخيرة في غزة، تم جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بما فيها السايبر الذي اندمج مع قدرات متقدمة، ومجموعة من القواعد الإلكترونية والتعلم الآلي".

ونوه إلى أن "كل هذا ساهم في تعزيز الفعالية العسكرية للجيش الإسرائيلي، جاعلًا من نشاطاته أكثر دقة وسرعة، وقلل من الخسائر البشرية".

وتابع: "أريد أن أتطرق للتحدي الذي تواجهه إسرائيل في مجال السايبر. نتعرض لتهديد إلكتروني مستمر، وكثيرًا ما يتم شن هجمات ضدنا. بفضل القدرات الدفاعية المتقدمة التي نملكها، تمكنا من إحباط معظم التهديدات".

ومضى قائلا: "كما في كافة المجالات القتالية، الدفاع وحده غير كاف، ما يتطلب خطوات إضافية من أجل تأمين تفوق إسرائيل على أعدائنا".

وفي السنوات الماضية، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن هجمات عديدة نفذتها إيران عبر الشبكة السيبرانية.