كورونا ينهي حياة كبير مستشاري زعيمة ميانمار بالسجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الثلاثاء، نيان وين، كبير مستشاري زعيمة ميانمار، أونغ سان سو كي، في المستشفى بعد إصابته بكوفيد -19 بالسجن.

نيان وين، 78 عاما، كان محتجزا في سجن إنساين في يانغون بعد اعتقاله عندما استولى الجيش على السلطة في فبراير/شباط الماضي.



وقالت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، حقوقية معارضة، في بيان، إن نيان نقل إلى المستشفى الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا من ارتفاع عدد الإصابات بالعدوى.

ونفذ الجيش انقلابا في أوائل فبراير/ شباط الماضي، وأطاح بالحكومة المدنية برئاسة مستشارة الدولة أون سان سو تشي ووضعها قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ ذلك الحين، يقمع النظام المعارضة بوحشية، إلا أن الاحتجاجات مستمرة رغم ذلك في ميانمار بشكل يومي.

وقتل أكثر من 845 شخصا واعتقل أكثر من 5000 منذ الانقلاب العسكري والاشتباكات التي تلته، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير هادفة للربح.