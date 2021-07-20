بعد اجتماعات مع مصابين.. كورونا يهدد نائبة بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتياطات كبيرة بالبيت الأبيض، عقب اجتماع نائبة الرئيس، كامالا هاريس، مع نواب ديمقراطين مصابين بفيروس كورونا.

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن هاريس خضعت لفحص طبي جاءت نتيجته سلبية وذلك بعد اجتماعها مع نواب ديمقراطيين بولاية تكساس ثبتت إصابة العديد منهم بالفيروس لاحقا.

ونقلت عن مسؤول بمكتب نائبة الرئيس أن فحص هاريس تم "قبل موعد روتيني مع الطبيب" بمستشفى والتر ريد، وليس بسبب الاجتماع مع مشرعي تكساس.

وعند سؤالها بشأن مخاوف أمنية متعلقة بالوقت الذي أمضته هاريس حول الرئيس جو بايدن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للمراسلين خلال مؤتمر صحفي، إن نائبة الرئيس خضعت للفحص ولم يظهر إصابتها بكوفيد-19.

وأوضحت أنهم يتعاملون مع تلك الاحتياطات بجدية كبيرة، ويلتزمون بالتوجيهات التي يوصي بها خبراء الصحة والطب.

ولم تقيم بساكي احتياطات السلامة التي قد يتخذها النواب الديمقراطيون في تكساس أم لا، لكنها قالت: "نأمل بالطبع أن يلتزم الجميع بإرشادات الصحة العامة. هذا ما نوصي به بكل تأكيد لكن نائبة الرئيس – والذي من المهم أن يعرفه الجميع – خضعت للفحص. هي بالطبع تتخذ تلك الاحتياطات بجدية، وسنتبع أي نصيحة أو ما يقدمه لنا مسؤولو الصحة العامة."

وعند سؤالها عما إذا فصل البيت الأبيض بين هاريس والرئيس جو بايدن، قالت بساكي إنه لم يتم اتخاذ أي احتياطات إضافية.

وطبقًا لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح كاملة "الامتناع عن الخضوع للحجر الصحي بعد التعرض (للفيروس) إذا لم تظهر عليهم أعراض"، حيث تلقت هاريس جرعات اللقاح كاملة.