بوتين في افتتاح "ماكس 2021": المستقبل للدرونز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهم مسارات صناعة الطيران في المستقبل، مؤكدا أنها ستكون للطائرات بدون طيار مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.



وأكد بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون في مجال الجو والفضاء والحفاظ على أمن الطيران.

وكشف الرئيس الروسي عن أن طائرة "إم أس -21" ستدخل نطاق الخدمة في المستقبل القريب.

يذكر أن طائرة "إم أس - 21" طائرة مدنية قريبة ومتوسطة المدى من الجيل الجديد، وجرت رحلتها الأولى عام 2017، وقريبا ستبدأ في نقل الركاب بعد إتمام اختباراتها. ويتوقع أن تكون "آيرفلوت" الروسية أول شركة تستخدمها.

وذكر أنه تم لأول مرة في المعرض الحالي، تقديم وعرض هذه الطائرة المزودة بمحركات وطنية روسية".

وانطلقت فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مطار جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو/تموز الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غدا (21 يوليو 2021).