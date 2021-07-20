جنوب أفريقيا.. تأجيل محاكمة زوما 3 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجأت محكمة في جنوب أفريقيا، محاكمة رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، على خلفية اتهامات، بالفساد لمدة 3 أسابيع.

ووافقت محكمة بيترماريتزبرج الجزئية اليوم الثلاثاء على طلب التأجيل الذي تقدم به محامو زوما.

وقال المحامون إن المحاكمة المقرر لها أن تتم عبر شبكة الإنترنت ستجعل من المستحيل إجراء مشاورات مباشرة مع موكلهم، مما يقوض حقوقه، على حد وصفهم.

ومن المقرر الآن إجراء المحاكمة في العاشر من أغسطس/آب المقبل.

ويواجه زوما اتهامات بالفساد وغسل أموال والتزوير، على خلفية صفقة أسلحة تقدر بالمليارات.

ونفى الرئيس السابق هذه التهم، وحاول بلا جدوى إسقاط القضية.

ويواجه زوما عقوبة السجن لمدة 25 عاما حال الإدانة.

وكانت احتجاجات أنصار زوما التي انطلقت عقب إلقاء القبض شهدت تصعيدا وتحولت إلى أعمال شغب واسعة النطاق، حيث قٌتل 215 شخصا في المنطقة الصناعية حول جوهانسبرج بالإضافة إلى مسقط رأس زوما إقليم كوازولو- ناتال.

واستقر الوضع الأمني عقب نشر أكثر من 25 ألف جندي.