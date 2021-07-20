"طالبان" لأردوغان: الأفغان وحدهم المسؤولون عن حفظ مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت حركة "طالبان"، الثلاثاء، إن الأفغان وحدهم هم المسؤولون عن حفظ مطار العاصمة كابول والمراكز الدبلوماسية.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، مع قناة "تي آر تي" عربي التركية.



وجددت الحركة رفضها خطط تركيا لتشغيل المطار بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وأضاف المتحدث باسم الحركة: "نطلب من تركيا أن تأتي بالمهندسين والأطباء والعلماء والتجار (إلى أفغانستان)، وليس عن طريق الحرب والأسلحة".

وشدد مجاهد على أن "الحضور العسكري الأجنبي في أفغانستان لم يكن جيدا، وهو تدخل في الشؤون الأفغانية"، مؤكدا على أن "مسؤولية حفظ مطار كابول الدولي والمراكز الدبلوماسية هي مسؤولية الأفغان".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حركة "طالبان" إلى إجراء محادثات مع بلاده حول تشغيل أنقرة مطار العاصمة كابول.

وقبل نحو أسبوعين، حذرت حركة "طالبان" تركيا، من خطط محتملة للإبقاء على بعض القوات في أفغانستان لإدارة وحراسة المطار الرئيسي في كابول بعد سحب القوات الأجنبية، ووصفت هذه الاستراتيجية بأنها "مستهجنة"، محذرة مما يترتب عليها من "عواقب".

ويأتي ذلك عقب عرض تركيا القيام بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان.