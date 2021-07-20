المنفي: المصالحة الوطنية الخيار الأمثل لإعادة استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية لتعم المصالحة الشاملة بين المواطنين.

جاء ذلك خلال أدائه، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق دار السلام، مع الأهالي والأعيان بالمدينة.





وأشار المنفي إلى جهوده في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأعرب عن تمنياته أن يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنب ليبيا شر المحن والأوبئة.



