شكرا لقرائتكم طالبان أفغانستان.. سقوط صواريخ قرب قصر الرئاسة خلال صلاة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت الأنباء القادمة من أفغانستان، الثلاثاء، بسقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي الأفغاني في كابول خلال صلاة عيد الأضحى.

وأظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة خلال صلاة العيد. ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

الحادث جاء قبيل خطاب للرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود. وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسُمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالى الساعة الثامنة صباحا (03:30 غرينتش) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس.