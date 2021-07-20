محافظ بني سويف يتناول الإفطار مع الأيتام بدور الرعاية احتفالًا بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الإفطار مع أطفال دور رعاية الأيتام، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، بقاعة التجديف بنادي ضباط الشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن وعدد من قيادات العمل المجتمعي.

وداعب محافظ بني سويف الأطفال في أجواء أسرية وأبوية، وحرص على توزيع العيدية والهدايا عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، وتناول معهم الإفطار.