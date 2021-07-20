تنسيق الجامعات 2021.. 10 أسئلة وأجوبة للنظام الجديد للجامعات الخاصة؟ (25 رغبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اقتربت امتحانات الثانوية العامة من نهايتها، وسيبدأ الطلاب في التفكير في الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة، وقرر المجلس الأعلي للجامعات الخاصة تغيير نظام الالتحاق على عكس ما كان متبع في السنوات السابقة والذي كان يذهب فيه الطالب إلى الجامعة الخاصة التي يرغب في الالتحاق بها لشراء ملف في الكلية التي ينطبق فيها الحد الأدني بها، وتتم المقابلات الخاصة ثم ينتظر الطالب إخطار الكلية باختياره من عدمه.

وبحسب النظام القديم، كان الطالب يضطر للتقديم في أكثر من جامعة حتي لا تضيع عليه فرصة الالتحاق، لكن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، يعتمد على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وأن يكون هناك نظاما آليا يمنع تدخل أي شيء في الاختيار غير النظام الإلكتروني.

ويطبق النظام على كل الجامعات الخاصة، حتى لا تضع كل جامعة نظاما مختلفا عن الأخرى في قبول الطلبة.

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن تكون قواعد القبول والحد الأدنى مثل العام العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى للتقدم العام الماضي 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

ويرصد الخليج 365، في سؤال وجواب نظام الالتحاق الجديد بالجامعات الخاصة والذي سيطبق بداية من العام الدراسي الحالي.

- كيف سيتم التقديم للجامعات الخاصة خلال العام الدراسي القادم 2021-2022؟

يتم التقديم عبر موقع إلكتروني يقوم الطالب بالتقديم عليه واختيار الرغبات، خلال 3 أيام من فتح الموقع، ويستطيع الطالب تغيير الرغبة أو شطبها أو التبديل، لكن لن يستطيع الطالب التغيير بعد هذه الفترة.

- ماذا سيحدث بعد غلق السيستم ؟

سيقوم الموقع بفحص رغبات الطالب واحتياجات الجامعات التي تم تغذية الموقع بها ويقوم السيستم بعمل عملية التبدايل والتوافيق الخاصة بالاختيار بناء على الحدود الدنيا للكليات والطلاب الراغبين في الالتحاق وبعد ذلك يتم اختيار كل طالب بالكلية وفقا للتنسيق.

- ماذا بعد اخطار الطلاب بالاختيار؟

الطالب يكون لديه مهلة 48 ساعة للتظلم على الاختيار ومراجعة الترشيحات إلكترونيا وبعد الـ48 ساعة، يتم إخطار كل كلية بأسماء المقبولين فيها.

- هل ستستمر اختبارات القبول التى تنظمها بعض الجامعات الخاصة؟

المجلس الأعلة للجامعات الخاصة سمح باستمرار اختبارات القبول وأن كل جامعة تجري اختبارات حسبما تشاء، لكن ستقوم الجامعة الخاصة بإرسال أسماء الذين نجحوا في اختبار القبول إلى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حتى يتم الاختيار للجامعة من بين الطلاب الذين اجتازوا الاختبار الخاص بها بشرط أن يكون أعداد من اجتازوا اختبار القبول أكبر بكثير من الطلاب الذين سيتم قبولهم، على الأقل يكون عدد الذين اجتازوا الاختبار ضعف ما سيتم قبولهم.

- ماذا لو أن جامعة خاصة تحتاج 100 طالب على سبيل المثال وأرسلت للمجلس الأعلى للجامعات كشفا بأسماء 100 طالب فقط اجتازوا الاختبار؟

سيتم إلغاء نتيجة اختبار القبول الخاصة بالجامعة وعدم الاعتداد بها والاختيار له من ضمن الطلاب المتقدمين على السيستم دون اختبارات.

- هل سيكون التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة مرحلة واحدة؟

التنسيق الإلكتروني سيكون 4 مراحل، الأولى مع نهاية المرحلة الأولى للتنسيق الحكومة، والثانية بنهاية المرحلة الثانية للتنسيق الحكومي، والمرحله الثالثة بعد انتهاء التنسيق الحكومة، وستكون هناك مرحلة رابعة لتنسيق الجامعات الخاصة سيكون معني بها طلاب الشهادات المعادلة وغيرهم من الثانوية الأمريكة والانجيليزية مع تحديد نسبة للقادمين من الثانوية العامة والباقي للشهادات المعادلة، وأن كل جامعة خاصة هي من تحدد تلك الأعداد.

- هل للطالب عدد معين من الرغبات يتم كتابتها إلكترونيا؟

الطالب مطلوب منه تسجيل 25 رغبة إلكترونيا، لكن لا يوجد إلزام على الطلاب بتسجيل الـ25 رغبة إطلاقا حتى لو الطالب سجل رغبة واحدة في حالة تأكده أن تلك الرغبة سيحصل عليها.

- هل نظام القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة يقضى على ظاهرة السماسرة والحصول على عمولة مقابل ترشيح الطلاب للجامعات؟

وفقا لتصريح للدكتور محمد حلمي الغز أمين عام مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، فإن نظام القبول الموحد، سيقضي على هذه الظاهرة تماما، لأن كل الطلاب بالجامعات الخاصة سيتم تسجيلهم في أمانة المجلس وبموجب هذا التسجيل يتم اعتماد شهاداتهم عند التخرج، كما أن قرار وزير التعليم العالي بشأن نظام القبول الإلكترونى ينص على أنه لن يعتد بأي طالب يتم قبوله خارج هذا النظام، وهذا يعني عدم وجود تدخل في ترشيح الطلاب للجامعات الخاصة.

- هل نظام القبول الإلكتروني سيتم تطبيقه على الجامعات ذات الاتفاقيات الخاصة؟

لا يتم تطبيق نظام القبول الإلكتروني سيتم تطبيقه على الجامعات ذات الاتفاقيات الخاصة، لأن هذه الجامعات لا تتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

- هل سيتم وضع الجامعات الخاصة المعتمدة بالنظام حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية؟

سيكون موجود بمقدمة النظام لإعلام الطلاب بالجامعات المعتمدة، وسيتم إطلاقه قريبا بعد الانتهاء من إجراءات النظام.​