بسبب حرارة الجو.. عزوف الأهالي عن الخروج للشوارع في العيد بأسيوط- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

خلت شوارع مدينة أسيوط من المارة إثر ارتفاع درجات الحرارة، وأحجم المواطنين عن الخروج وفضَّلوا الجلوس بالمنازل في أول أيام عيد الاضحي المبارك.

وشهد مرسى العبارات النهرية بمحافظة أسيوط، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، في أول أيام عيد الاضحي، نتيجة ارتفاع درجات الطقس.

وكان الأهالي يقضون إجازتهم فى رحلة نيلية تستمر لمدة ربع ساعة، تقطع المسافة من حديقة الفردوس وحتى قناطر أسيوط، ثم العودة إلى كوبري أسيوط العلوى، ويبلغ سعر التذكرة ١٠ جنيهات للفرد الواحد.

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها لفحص ومراجعة سلامتها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، فضلًا عن التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.