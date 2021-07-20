محافظ القليوبية يستقبل أسقف شبرا الخيمة وبنها للتهنئة بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان المحافظة، المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة، وتوابعها، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد "المحافظ" أن شعب مصر بطوائفه سيبقى في ترابط ومحبة أبد الدهر ويضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية، إذ يتشارك الجميع في الاحتفالات بجميع المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، ومن خلال التصدي لكافة أنواع المؤامرات التي دبرت لمصر عبر التاريخ.

ووجه " الهجان " الشكر والتقدير للمسيحيين في كافة ربوع مصر لمشاركتهم أخوتهم المسلمين عيدهم المبارك.