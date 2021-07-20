في أول العيد.. تصدير 4850 طن ملح إلى إيطاليا عبر ميناء العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر ميناء العريش البحري.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء العريش استقبل السفينة JAOHAR RA ENNA القادمة من ميناء قبرص وترفع سيراليون، لشحن 4850 طن ملح إلى إيطاليا، لافتة إلى أن السفينة تعتبر التاسعة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الملح عبر ميناء العريش 80 ألف طن.

وأكدت على أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 15 سفينة، وجاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.