طوكيو تسجل 1387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، 1387حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المدينة، بزيادة 660 حالة مقارنة بأمس الاثنين، طبقاً لما ذكرته صحيفة «جابان توداي» اليابانية اليوم.

وشكل المصابون في العشرينيات 448 حالة، وفي الثلاثينيات 300 إصابة، والأربعينيات 234 إصابة، أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 153حالة لمصابين دون 19 عاماً.

ويبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب معاناتهم من أعراض شديدة، 60، دون تغيير عن أمس الاثنين بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة، مقابل 406 على الصعيد الوطني، بزيادة 14 حالة عما كان عليه الحال أمس الاثنين.