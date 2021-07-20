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مساعدات طارئة بــ 50 مليون يورو لضحايا الفيضانات في ألمانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، تخصيص 50 مليون يورو كمساعدات طارئة لضحايا الفيضانات في ولايته.
وقال زودر في تصريحات لإذاعة بافاريا اليوم الثلاثاء: «أعلنت الحكومة الاتحادية تخصيص مساعدات بقيمة 300 مليون يورو، ونحن نقدم اليوم أولاً 50 مليون يورو كمساعدات طارئة».
ومن المقرر أن يناقش مجلس وزراء ولاية بافاريا صباح اليوم تداعيات كارثة الفيضانات في شمال الولاية، وتقديم الدعم للمتضررين. وتُقدر الخسائر في الولاية بملايين اليورو.
وشهدت عدة مناطق في ألمانيا فيضانات مدمرة، خاصة في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس، غربي البلاد.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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