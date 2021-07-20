حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية في إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 27400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية، مع دخول إجراءات إغلاق موقتة حيز التنفيذ في طهران.

وأفادت الوزارة عن تسجيل الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بكوفيد، 27444 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات الى 3,576,148.

وأعلنت إيران الإثنين فرض إجراءات إغلاق واسعة في طهران ومحيطها تشمل إقفال الدوائر الحكومية والمصارف لقرابة أسبوع، مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع عطلة عيد الأضحى، وتأتي بعد تحذير الرئيس حسن روحاني من “موجة خامسة” للتفشي الوبائي، تعود بشكل أساسي لمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 أن الإجراءات المشددة تشمل إقفال الدوائر الحكومية والمصارف في محافظتي طهران وألبرز المتجاورتين، اعتبارا من الاثنين وحتى صباح الإثنين المقبل 26 يوليو.

وسيمنع الدخول والخروج من المحافظتين باستخدام وسائل النقل الخاصة، بحسب الهيئة التي أعادت التذكير بضرورة إقفال المؤسسات التجارية غير الأساسية في المناطق المصنفة عند المستوى الأحمر، وهو الأعلى على مقياس التصنيف الوبائي المعتمد محليا.