رئيس الوزراء التونسي: الوضع الحالي صعب على كافة المستويات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

قال رئيس الوزراء التونسي “هشام المشيشي”، خلال كلمة ألقاها مساء الاثنين، أن الوضع الحالي للبلاد “صعب على كافة المستويات”، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة منذ تعيينها وتسلم مهامها.

كما انتقد “المشيشي”، أطرافا تسعى وتكرس كل الجهود والوسائل غير المشروعة التي تغيب فيها حتى أخلاق الحرب لضرب الحكومة وتشويهها، “حتى لو كان الثمن ضرب الدولة التونسية”..

واتهم هذه الأطراف، بـ” الاستثمار السياسي في الأزمات التي تشهدها البلاد”، قائلا: “هذا لا يليق إلا بأمراء الحروب”.

من جهة ثانية، توقع المشيشي، تراجع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” انطلاقا من نهاية يوليو/ تموز الجاري، مؤكدا أن الحل الجذري هو التلقيح، لذلك أعطى تعليماته للتسريع في حملات تطعيم مختلف الفئات التونسية في كل المدن والقرى والأرياف.

يشار إلى أن وزارة الصحة حذرت الأسبوع الماضي من أن البلاد تشهد “موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا” في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

وحتى يوم الأحد، شمل التطعيم مليونين و347 ألفا و574 تونسيا، تلقى 781 ألفا و483 شخصا منهم الجرعة الثانية، من أصل نحو 11 مليونا و700 ألف نسمة.

أما بشأن احتمال فرض حجر صحي شامل على تونس كاملة، قال المشيشي: “لا يمكننا اتخاذ إجراءات قاسية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات، منها الفقيرة والمهمشة التي لا تستطيع التوقف عن العمل”.

يذكر أن تونس سجلت، حتى الأحد، إجمالا 546 ألفا و233 إصابة بالفيروس، منها 17 ألفا و527 وفاة، و432 ألفا و241 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.