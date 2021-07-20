مناورات عسكرية للجيش الروسي قرب حدود أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

قالت وسائل إعلام روسية، إن الجيش الروسي نفذ تدريبات بواسطة الدبابات في ساحة “حرب ميدون” على حدود أفغانستان.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات للمناورات العسكرية المشتركة التي ستجريها روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في مقاطعة حطلون جنوبي طاجيكستان في مطلع أغسطس المقبل.

ويقوم العسكريون الروس في المنطقة بنشر مراكز القيادة وتجهيز الموقع القتالية وتمويه المعدات العسكرية.

السفير الروسي لدى طاجيكستان إيغور لاكين-فرولوف قال أمس الاثنين إن روسيا مستعدة لتقديم أي مساعدة لطاجيكستان سواء من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو على أساس ثنائي، في حالة تسلل متطرفين عبر حدودها انطلاقا من أفغانستان.

قائد المنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي العقيد ألكسندر لابين كان أعلن أن روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل في جنوب طاجيكستان على بعد 20 كم من الحدود مع أفغانستان.

وأضاف في تصريحات صحفية: في أوائل أغسطس سنشارك في تدريبات مشتركة مع وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان في ميدان التدريب “حرب ميدون”، مشيرا إلى أنه “أثناء التدريبت سنعمل على التحضير لإجراء عمليات قتالية بمجموعة مشتركة من القوات لهزيمة وحدات للتنظيمات المسلحة غير الشرعية تتوغل في أراضي دولة حليفة”.

المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية أوضح أن المجموعة العسكرية الروسية المشاركة في المناورات ستتكون بشكل أساسي من وحدات القاعدة العسكرية رقم 201 المتمركزة في طاجيكستان والتي تعتير أكبر قاعدة عسكرية روسية في الخارج.

وستضم القوات الروسية المشاركة في التدريبات وحدات للمشاة الميكانيكية الجبلية والدبابات والمدفعية، بالإضافة إلى مجموعات من الوحدات الخاصة، ومتخصصين من قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومجموعات متنقلة للحرب الإلكترونية.