إيران تعرب عن استعدادها لرفع مستوى المحادثات مع السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعربت طهران، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لرفع مستوى المحادثات بين إيران والسعودية، في حال اقتضت الحاجة للاتفاق بين الطرفين.

وعلق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على العلاقات الإيرانية السعودية قائلا: “المحادثات الإقليمية ضرورة دائمة، وإيران ترحب بالمفاوضات مع السعودية للوصول إلى نتائج إيجابية”.

وأضاف ربيعي: “المحادثات الثنائية بين البلدين لم تنقطع، و نحن نعبر عن التزامنا بتداوم المحادثات في سبيل حل جميع الخلافات”.

وأكمل: “في حال اقتضت الحاجة لرفع مستوى المحادثات واتفق الطرفان على ذلك، فنحن مستعدون له”.

والعلاقات السعودية الإيرانية في هذا الوقت يحكمها العديد من الملفات الصعبة, وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي من الجانبين يركز على عموميات العلاقة والتعاون، فإن هذا الخطاب لا يمكن أن يخفي التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية على أرض الواقع، والتي قد تنذر بمواجهة أوسع إذا لجأت أميركا إلى آخر الخيارات مع إيران.