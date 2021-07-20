اتهام رئيس الموساد السابق بتسريب معلومات سرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد” يوسي كوهين متهم بمشاركة معلومات سرية مع مضيفة طيران كان على اتصال شخصي وثيق معها خلال العامين الماضيين.

وأضافت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه تم تقديم شكوى إلى وزارة العدل ، والتي يقوم المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بمراجعتها.

بدوره نفى كوهين للقناة تلك الأنباء قائلاً “لا توجد مضيفة طيران، ولا توجد علاقة وثيقة، ولم يتصل بي المدعي العام بخصوص الشكوى”.

وكان كوهين قد تعرض في وقت سابق من هذا الشهر لانتقادات بسبب مقابلة أشار فيها إلى أن وكالته فجرت منشأة إيرانية للطرد المركزي تحت الأرض في نطنز، وقدم وصفًا دقيقًا لعملية 2018 سرق فيها الموساد الأرشيف النووي الإيراني من الخزائن في مستودع بطهران.

كما أكد أن العالم النووي الإيراني المقتول محسن فخري زاده كان تحت أنظار الموساد منذ سنوات، مضيفاً “النظام بحاجة إلى فهم أن إسرائيل تعني ما تقوله عندما تتعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووي”.