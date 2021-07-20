فيديو.. روسيا تختبر أحدث منظومة دفاع جوي “إس-500”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن اختبار منظومة الدفاع الجوي المتطورة “إس-500″، والتي تعد أحدث منظومة دفاعية روسية

وقالت الدفاع الروسية، إنه تم في ميدان الرمي “كابوستين يار”، تنفيذ عمليات إطلاق قتالية اختبارية لأحدث منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز “إس-500″.

وتم خلال هذه الاختبارات استهداف هدف باليستي عالي السرعة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: ” قامت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز إس-500 في ميدان الرمي كابوستين يار، بتنفيذ عمليات إطلاق تجريبي على هدف باليستي عالي السرعة. وتمت إصابة الهدف بدقة”.

ونوه البيان، بأن هذه الصليات الاختبارية، أكدت الخصائص التكتيكية والفنية منظومة “إس-500” وفعاليتها العالية كوسيلة للدفاع الجوي.

وقال البيان: “بعد الانتهاء من الدورة الكاملة للاختبارات، تنص الخطط على تسليم أول منظومات”إس-500″ إلى وحدات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي المنتشرة بالقرب من موسكو”.

في أغسطس 2020، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عن بدء الاختبارات الحكومية لمنظومة “إس-500”.

ويشار إلى أن مواصفات أنظمة “إس- 500” تسمح لها بتدمير أهداف باليستية وديناميكية جوية، وكافة نماذج الأسلحة فرط الصوتية، بما في ذلك في الفضاء الكوني القريب.