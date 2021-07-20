بالأرقام: هذه هي خسائر ألمانيا في كارثة الفياضانات

19 يوليو , 2021

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى أنّ كارثة الفيضانات، تسببت بخسائر في السكك الحديدية والطرق وحدها بقيمة لا تقل عن ملياري يورو.

جاء ذلك وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، من مصادر في الحكومة الألمانية التي ذكرت أن خسائر شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) وحدها بلغت 3ر1 مليار يورو على الأقل.

كانت وزارة النقل الاتحادية أعلنت أنه ينبغي بأسرع ما يمكن إصلاح الجسور المدمرة والأرصفة والطرق وصواري شبكة الهاتف النقال في مناطق الفيضانات في ولايتي راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا.

وقال متحدث باسم وزير النقل اندرياس شوير إن فريق عمل عقد اجتماعا اليوم لهذا الغرض، وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن شركة السكك الحديدية وشركة الطرق السريعة التابعة للحكومة الاتحادية.

كانت وزارة النقل أعلنت أن مجموعات عمل ستقوم بتقديير حجم الأضرار في الطرق والسكك الحديدية والمجاري المائية والبنية التحتية الرقمية.

ويعتزم مجلس الوزراء الألماني البت في المساعدات الاتحادية لمناطق الفيضانات بعد غد الأربعاء.