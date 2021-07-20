مقتل 20 شخصاً في انفجار عبوة ناسفة في بغداد

19 يوليو , 2021

قتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 35 بجروح اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، في حادث وصفته السلطات بأنه عمل "إرهابي".

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن الانفجار "الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع" أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وتم نقل عدد من جرحى الانفجار الذي لم تتبنه أي جهة بعد، إلى مستشفى قريب، وفق مصدر طبي، فيما أظهرت صور من موقع الانفجار في سوق الوحيلات حالة من الهلع بين السكان.

وتعدّ مدينة الصدر إحدى ضواحي بغداد الفقيرة والأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهي معقل مناصري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يملك نفوذاً كبيراً على الساحة السياسية في العراق.

وقالت السلطات في بيان إن القائد العام للقوات المسلحة أي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق بملابسات التفجير، الأكبر منذ الهجومين الانتحاريين اللذين هزا وسط العاصمة العراقية في كانون الثاني/يناير وأسفرا عن مقتل 32 شخصاً وتبناهما تنظيم داعش.