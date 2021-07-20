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انخفاض درجات الحرارة خلال الايام الثلاث المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة.
وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس لليوم الثلاثاء في جميع مناطق البلاد سيكون صحوا حارا جدا مع ارتفاع درجات الحرارة، اذ تسجل العاصمة بغداد وثمان محافظات 50 درجة مئوية".

واوضحت أن "طقس يوم غد الاربعاء سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بجميع المناطق".


واضافت الهيأة البيان أن "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية صحواً مع انخفاض الحرارة درجات عدة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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