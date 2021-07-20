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بالفيديو: وسط أزمات عدة... كيف استقبل المواطنون عيد الاضحى؟

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بغداد - ياسين صفوان - خلال تجوالنا في احدى اسواق العاصمة استوقفنا هذا الرجل الذي يعمل تحت اشعة الشمس اللاهبة رغم كبر سنه، تحدثنا معه قليلا، وأخبرنا كيف ان سوء الحال لم يترك مجال له ليفرح بهذه المناسبة.

في زاوية أخرى من السوق وجدنا حسام الذي يعمل في بسطة لبيع الملابس، يقضي وقته في اعادة ترتيب ما يعرضه على بسطته وحيدا من دون الزبائن الذين اعتاد ان يجدهم حوله في مثل هذه الايام خلال سنوات سابقة.


إثر تداعيات الازمة الاقتصادية يتخلى العديد من المواطنين عن طقوس العيد كشراء الاضحيات والحلويات والزينة لعدم قدرتهم على شرائها نتيجة معاناتهم من ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات البطالة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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