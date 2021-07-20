أديب بارز "مكبل القدمين".. صورة تثير غضبا واسعا بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صور للشاعر والأديب الإيراني البارز "بكتاش آبتين" مكبل القدمين خلال نقله من المعتقل إلى أحد المستشفيات غضبا واسعا بالبلاد.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الثلاثاء، إن السلطات الأمنية في سجن إيفين، شمال العاصمة طهران، نقلت "آبتين" إلى مستشفى شهداء تجريش شمال العاصمة مع تقييد قدميه بالسلال في سرير المستشفى رغم حالته البدنية السيئة".



وأظهرت الصورة التي نشرتها المنظمة في موقعها الرسمي الشاعر الإيراني حيث يرقد وقدماه مقيدتان بالسلال وهو على سرير مستشفى منطقة تجريش، حيث كان يعاني من آلام شديدة في منطقة الحوض".

ويقضي بكتاش آبتين عقوبته بالسجن ست سنوات في عدة تهم ينفيها منها "الدعاية ضد النظام والمجتمع والتآمر للعمل على أمن البلاد" بسبب كتاباته حيث تم اعتقاله في 22 يناير/كانون الثاني 2019.