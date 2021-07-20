البرهان يدعو السودانيين للاصطفاف ونبذ "الجهوية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى جمع الصف الوطني والوحدة، كسبيل لتجاوز التحديات والمخاطر التي تجابه البلاد.

وقال البرهان، في كلمة وجهها للسودانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء، إن "التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن لا تزيدهم الإ إصراراً للمضي قدما في تحقيق أهداف الثورة المجيدة".



ودعا رئيس مجلس السيادة جميع السودانيين إلى المزيد من اليقظة، والحرص والمحافظة ،على قيم التضامن، والوحدة".

وأضاف: "مجابهة التحديات والمخاطر، تتطلب جمع الصف الوطني، والنظر إلى المصالح العليا للدولة، ومطلوبات التحول الديمقراطي، وذلك لن يتحقق، إلا بتعزيز الوحدة الوطنية، وقبول الآخر، ونبذ سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية أو الحزبية، والالتفاف حول البلد".

وحيا البرهان نضالات السودانيين، كما تقدم "بالتهنئة الحارة والأمنيات الطيبة، لجنود بلادي المدافعين عنها، والساهرين، على أمنها، في كل بقعة أرض طيبة، فهم حرزنا، وسياج أمننا".