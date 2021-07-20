رجل من فلوريدا يصبح أول مدان رسميا في اقتحام الكابيتول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح بول هودجكينز، وهو رجل من فلوريدا، أول مجرم يدان في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وعاقب قاضي أمريكي "بول" بالحبس 8 أشهر لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الأول الماضي.



وبجانب عقوبة الحبس تقرر دفع المتهم ألفي دورلا كتعويض عن جزء من الأضرار التي لحقت بالمبنى.

وواجه "بول - 38 عاما" إشارات بإمكانية صدور حكم ضده بالحبس من 15 لـ21 شهرا بعد إقراره بالذنب لعرقلة إجراء رسمي للكونجرس.

وظهر المتهم الأمريكية حاملا علما يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب داخل مبنى الكابيتول حيث أمضى داخله 15 دقيقة.

بدوره، وصف قاضي فلوريدا "راندولف موس" التلويح بالعلم لترامبيشير إلى الولاء لشخص واحد بدلاً من الدولة والديمقراطية.

وقبل صدور الحكم، حاول بول الدفاع عن نفسه بتأكيده أنه سافر إلى واشنطن لحضور تجمع ترامب في وقت سابق من اليوم لكنه انجرف في المسيرة على طول شارع بنسلفانيا.

وأضاف: "بمجرد دخوله مبنى الكابيتول اعتذر لضباط الشرطة عن المشكلة وقدم رعاية طبية لأحد المشاغبين المصابين".

وتابع في حديثه للمحكمة: "يمكنني القول دون أدنى شك إنني أشعر بالندم والندم حقًا على أفعالي في واشنطن.. لقد كان هذا قرارًا أحمق من جانبي أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عنه".

وأقر "بول" في الثاني من يونيو/حزيران بـ"عرقلة إجراء رسمي"، حيث كان الكونجرس بصدد التصديق رسميا على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما انتشر أنصار ترامب في المبنى.