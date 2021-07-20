"العالم يتغير".. سر قصيدة بايدن المهداة للعاهل الأردني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بـ"أبيات شعرية" من قصيدة قديمة ترحيبا به في البيت الأبيض.

"بايدن" الذي استقبل الملك عبدالله الثاني بحفاوة استعان بقصيدة إيرلندية تقول: "كل شيء تغير، تغير تماما. لقد ولد جمال رهيب.. الكثير قد تغير وهناك الكثير من الفرص، ولكن أيضا هناك الكثير من الصعوبة التي سنضطر إلى شق طريقنا عبرها".

وفي تعليق من البيت الأبيض فإن بايدن استهل كلماته بقوله: "العالم يتغير.. أنا دائما أقتبس من الشعراء الإيرلنديين". ثم أطلق العنان للسانه في القصيدة.

لكن تقارير إعلامية أردنية أشارت إلى أن القصيدة تعود إلى العام 1916 للشاعر الإيرلندي ويليام بتلر ييتس.

وتتحدث القصيدة عن وفاة الثوار الإيرلنديين الذين ثاروا ضد بريطانيا وترمز إلى ولادة نهضة جديدة وازدهار بعد الدمار.

ويردك المقربون من الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "محب للقراءة بشكل عام وبصورة خاصة قراءة الشعر والروايات".

وبدا حديث بايدن والملك عبدالله "ودودا جدا وشخصيا ومن القلب بالنظر للعلاقات الشخصية القوية بين الزعيمين".

والثلاثاء، غرد الملك عبدالله الثاني تعليقا على اللقاء: "أسعدني اللقاء مرة أخرى بصديقي العزيز الرئيس بايدن، حيث أجرينا مباحثات مثمرة حول تعزيز شراكتنا التاريخية".

وأضاف: "أشكر السيد الرئيس على صداقته ودعمه للأردن وأتطلع للبناء على جهودنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.



يأتي ذلك في الوقت الذي يستضيف فيه الرئيس الأمريكي، العاهل الأردني، وذلك في أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكي مع زعماء من الشرق الأوسط متوقعة قريبا

والملك عبدالله الثاني هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو/تموز.