بوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العيد يذكر المؤمنين بقيم الإسلام ويدعو للرحمة والعدالة.

ونشر موقع الكرملين الرسمي بيان التهنئة الذي جاء به: "هذا العيد القديم، الذي تعود جذوره إلى قرون ماضية، يذكر المؤمنين بأصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى، والتعامل الصادق مع الآخرين".

وأضاف: "وهذه المُثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التي هي أساس جميع الأديان العالمية، تعمل كقوة توحيد قوية، وتساهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي، والتقاليد الأصلية لشعبنا".

ويحتفل معظم المسلمين في أرجاء العالم اليوم الثلاثاء بأول أيام عيد الأضحى المبارك.