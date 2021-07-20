روسيا تختبر "إس-500" على هدف باليستي عالي السرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، نجاح تجربة إطلاق صواريخ منظومة "إس-500"، المضادة للطائرات، على هدف باليستي عالي السرعة.

وقالت الوزارة، في بيان: "في ميدان التدريب كابوستين يار (جنوب غرب) جرى إطلاق لأحدث منظومة صاروخية مضادة للطائرات من طراز إس -500 على هدف باليستي عالي السرعة".



وأضافت: "ووفقا لأجهزة المراقبة فإن الصاروخ أصاب الهدف بنجاح".

وتعد منظومة "إس-500" من تطوير شركة "ألماز أنتي". وهذا الجيل الجديد من الأنظمة، يصنف المهام إلى تدمير صواريخ باليستية أو أهداف ديناميكية هوائية.

وتتمثل مهام المنظومة الأحدث في مكافحة المعدات القتالية للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات في الجزء الأخير من المسار، وفي حدود معينة، وفي الجزء الأوسط.

بالإضافة إلى تدمير صواريخ "كروز" التي تفوق سرعتها سرعة 5 ماخ، والطائرات، والطائرات دون طيار، والأقمار الصناعية منخفضة المدار، ووسائل التدمير الفضائية.