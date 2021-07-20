استهدفت إسرائيل.. الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ في "القليلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عثوره على 3 منصات لإطلاق صواريخ (جراد) بعد الإعلان عن سقوط صاروخين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للجيش اللبناني، الثلاثاء، فإن الجانب الإسرائيلي ادعى سقوط صاروخين مصدرهما الأراضي اللبنانية.

ولم يسفر القصف المدفعي الإسرائيلي عن وقوع قتلى أو مصابين في الجانب اللبناني.



وأكد الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية لبنانية عثرت على 3 منصات لإطلاق صواريخ (جراد 122 ملم) في محيط منطقة القليلة على إحداها صاروخ كان معدا للإطلاق لكنه تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة.

وصباح اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إن بلاده لن تسمح للأزمة اللبنانية أن تمثل تهديدا أمنيا لها، محملاً بيروت مسؤولية إطلاق النار من أراضيها.

وأشار إلى أن "إسرائيل ستواجه أي تهديد لسيادتها ومواطنيها وسترد وفقًا لمصالحها في الزمان والمكان المناسبين".

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال في وقت سابق اليوم: "قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل".

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية جراء "خلل فني".

من جانبها، حثت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" اليوم الطرفين اللبناني والإسرائيلي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال نائب مدير المكتب الاعلامي لـ "يونيفيل" كانديس آرديل ، في بيان أصدره اليوم، إنهم على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وأشار إلى أن "آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه".

وقال :"وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقا".