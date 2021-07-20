بايدن وزوجته يهنئان المسلمين بعيد الأضحى: "له معنى خاص فى ظل استمرار جائحة كورونا"

الشارقة - اميمة ياسر -

هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل، المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال بايدن إن العيد له معنى خاص فى ظل استمرار جائحة كورونا.

وفى البيان الصادر عن الرئيس الأمريكى، قال: جيل وأنا نرسل أحر التهانى لهؤلاء الذين يحتفلون بعيد الأضحى حول العالم. إن تقاليد العيد وطقوس الحج المتمثلة فى العطاء لمن هم أقل حظا فى ذكرى إخلاص إبراهيم وابنه لله تحمل معنى خاص هذا العام، حيث نواصل مواجهة تحديات جائحة كورونا ونعمل على الاستجابة والتعافى من الوباء العالمى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن بايدن أشار إلى العمل الخيرى الذى قامت به الولايات المتحدة نفسها بتبرعها بـ 500 مليون جرعة من لقاح كورونا لدول حول العالم. وقال الرئيس الأمريكى إن الشعب الأمريكى فخور بالمساعدة فى قيادة المعركة لإنهاء كوفيد 19 عالميا بالتبرع بأكثر من نصف مليار جرعة من اللقاحات لدول حول العالم بما فى ذلك دول ذات أغلبية مسلمة. ويجب أن تعمل معا جميعا لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذا الوباء فى كل مكان.