محافظ الشرقية يتفقد مجزر منيا القمح ويُتابع ذبح الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجزر منيا القمح لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان، وذلك في أول أيام عيد الأضحي المبارك.

حرص المحافظ،على متابعة أعمال ذبح الأضاحي بالمجان أمام المواطنين بمجزر منيا القمح، واطمأن على سير انتظام أعمال الذبح وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية والتزام الجزارين والمترددين على المجازر بارتداء الكمامة الواقية والقفازات.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم وطوال أجازة عيد الأضحى المبارك لأعمال نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح بالمجزر والتخلص الآمن منها.