الجيش اللبناني يعلن العثور على 3 قواعد لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني العثور على 3 مزاحف "قواعد" لإطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم في محيط منطقة القليلة في جنوب البلاد .

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين على إسرائيل من الأراضي اللبنانية فجر اليوم، دون وقوع إصابات أو اضرار.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت احدى هاتين القذيفتين، فيما سقطت الأخرى في منطقة غير مأهولة، موضحا أنه لا توجد في الوقت الحالي أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.

وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه اللبنانية، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" :"بتاريخ 20 يوليو الجاري ما بين الساعة 3:35 و4:45، تعرضت منطقة وادي حامول تلة أرمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي".

وأضافت: "لم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استُهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية إدعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان".

وتابعت: "عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على ثلاثة مزاحف لإطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة".

وحثت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، الثلاثاء، الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال نائب مدير المكتب الاعلامي لـ "يونيفيل" كانديس آرديل، في بيان، الثلاثاء:"عند حوالى الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، رصد رادار لليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع الى الشمال الغربي من القليلة ( جنوب لبنان ) باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "كما رصد رادارنا في وقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "يونيفيل" على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، مشيرا إلى أن "آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها تقوم بعملها على أكمل وجه".

وقال: "وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية، عززنا الأمن في المنطقة وبدأنا تحقيقا".

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، على تويتر، أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن الصواريخ التي تم إطلاقها في الليلة الماضية، "لأنها تسمح للإرهابيين بالعمل داخل أراضيها".