مجازر القليوبية تستقبل المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

فتحت مجازر محافظة القليوبية أبوابها، اليوم الثلاثاء، لاستقبال المواطنين بالمجان، لذبح الأضاحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأعلنت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت، أنه يوجد بنطاق المحافظة أكثر من 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.

وأضافت العسيلي، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ ووقف الراحات والإجازات خلال أيام العيد، وامداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر.