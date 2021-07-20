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في أول أيام العيد.. مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام بترعة في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، جثة طفل من ترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من إدارة الإنقاذ النهري بتمكنهم من انتشال جثة طفل في العقد الثاني من عمره من ترعة الملاح بحي غرب مدينة أسيوط.

بالفحص تبين أنه يدعى "محمد.ع.ع" 16 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل لقي مصرعه عرقًا أثناء استحمامه في مياه الترعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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