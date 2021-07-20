بالصور.. محافظ أسوان يزور مصابي حادث دروا ويطمئن على حالة السيد الإدريسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المستشفى الجامعي بأسوان، للاطمئنان على المصابين في حادث تصادم دروا، وتقديم التهنئة لهم وباقي المرضى بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وزار المحافظ السيد الإدريسي رئيس رابطة الأشراف الأدارسة على مستوى العالم، والذي أصيب في الحادث بكسر في الساق وتجمع دموي في الصدر، واطمأن المحافظ من الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى على حالته الصحية.

وكان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، تلقى أمس إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة بالطريق الزراعي دراو أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من بينهم السيد الإدريسي، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي .