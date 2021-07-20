الصين تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 65 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين ارتفاعا من 31 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 57 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج.

وأضافت أن الحالات الثماني التي انتقلت إليها العدوى محليا كانت جميعها في إقليم يونّان الحدودي بجنوب غرب البلاد.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ليصل إلى 19 من 17 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92342 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.