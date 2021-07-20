100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أدى نحو 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى، اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وعلّت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وصدحت حناجر المصلين الذين انتشروا في رحاب المسجد بتكبيرات العيد “الله أكبر ولله الحمد”.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: “إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك”، وهو أكبر عدد من المصلين يتواجد في المسجد منذ شهر رمضان.

وتبادل المصلون التهاني بحلول عيد الأضحى، فيما قام بعض المصلين بتوزيع الحلوى على المصلين على مداخل المسجد وفي ساحاته.

ووزع متطوعون الهدايا على الأطفال الذين وصلوا مع عائلاتهم الى المسجد لأداء الصلاة.

واستنكر خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري في خطبة العيد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين.

ورفع بعض المصلين العلم الفلسطيني وهتفوا بشعارات تؤكد إسلامية المسجد.

ومع انتهاء صلاة العيد توجه مصلون إلى المقابر القريبة من أسوار القدس القديمة كما هي العادة في أيام العيد.